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В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

В Ленинградской области трое мужчин, возможно, отравились угарным газом.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону.

«Седьмого ноября… в автомобиле, находящемся в гараже, расположенном в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружены тела троих мужчин… Следственным отделом по городу Всеволожску… по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как отмечают в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом», — заключают в СУСК по Ленобласти.

СК