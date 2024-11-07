В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону.
«Седьмого ноября… в автомобиле, находящемся в гараже, расположенном в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружены тела троих мужчин… Следственным отделом по городу Всеволожску… по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Как отмечают в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти не обнаружено.
«Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом», — заключают в СУСК по Ленобласти.