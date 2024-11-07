В Ленинградской области в гараже наши тела троих мужчин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Тела троих мужчин обнаружены в автомобиле, стоящем в гараже в поселке Всеволожского района Ленинградской области, погибшие, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону.