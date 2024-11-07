В Самаре 7 ноября загорелся ресторан на Вертолетной площадке

Менее чем за 20 минут пожарные смогли локализовать пламя на площади 15 квадратных метров. Из горящего пожара еще до прибытия спецслужб эвакуировались девять человек. Никто не погиб и не пострадал. Пожар тушили 52 человека при поддержке 10 единиц техники. О его причинах пока не сообщается.