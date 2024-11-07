Главу Ralf Ringer будут судить за неуплату более 588 млн рублей налогов

По версии следствия, один обвиняемый при пособничестве второго, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовал подконтрольное ООО «Промснабпоставка», чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление этих деклараций в налоговый орган. «В результате его коммерческой компанией не исчислены и не уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015−2017 годы на общую сумму свыше 588 млн рублей», — добавили в пресс-службе.