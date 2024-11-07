Главу Ralf Ringer будут судить за неуплату более 588 млн рублей налогов

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО “Ральф Рингер” и ООО “Промснабпоставка”. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. “б” ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. “б” ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в столичный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, один обвиняемый при пособничестве второго, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовал подконтрольное ООО «Промснабпоставка», чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление этих деклараций в налоговый орган. «В результате его коммерческой компанией не исчислены и не уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015−2017 годы на общую сумму свыше 588 млн рублей», — добавили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве отметили, что прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету РФ, в обеспечение которого суд арестовал деньги обвиняемого, находящиеся на расчетных счетах, его недвижимость, деньги фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.