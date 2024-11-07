Двоих жителей Ростовской области задержали за кражу тонны угля

В Ростовской области двоих азовчан 27 и 29 лет поймали с поличным во время кражи угля. Всего было похищено более 1 тонны горючего ископаемого, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Сейчас мужчины находятся в статусе подозреваемых. Предварительно, они подплыли на лодке к причалу одного из морских портов, подошли к угольному «штабелю» и начали складывать груз в мешки, а потом относить в лодку.
— Нарушители собирались отвезти уголь в хутор Задонье, но были задержаны. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, — рассказали в транспортной полиции.
Отметим, по статье «Кража» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что задержанные ранее были судимы.