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В Самаре загорелся ресторан на «Вертолётке»

До прибытия пожарных ресторан самостоятельно покинули девять человек.

В четверг, 7 ноября, под вечер, в Красноглинском районе Самары произошёл пожар в ресторане на «Вертолётке» на улице Ветвистой, 2а. У ресторана загорелась кровля. Огнём было охвачено 15 квадратных метров.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:23.

На тушения ресторана было направлено 52 человека пожарных личного состава на десяти пожарных машинах, в том числе от МЧС России 45 пожарных и семь пожарных автомобилей.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений ресторан самостоятельно покинули девять человек.

В 16:42 пожар удалось локализовать. Полностью пожар был потушен в 17:21. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.

МЧС