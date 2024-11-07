В Самаре загорелся ресторан на «Вертолётке»

В четверг, 7 ноября, под вечер, в Красноглинском районе Самары произошёл пожар в ресторане на «Вертолётке» на улице Ветвистой, 2а. У ресторана загорелась кровля. Огнём было охвачено 15 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:23.
На тушения ресторана было направлено 52 человека пожарных личного состава на десяти пожарных машинах, в том числе от МЧС России 45 пожарных и семь пожарных автомобилей.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений ресторан самостоятельно покинули девять человек.
В 16:42 пожар удалось локализовать. Полностью пожар был потушен в 17:21. При пожаре никто не погиб и не пострадал.
Причина возникновения пожара устанавливается.