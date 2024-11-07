При взрыве газа в Нововоронеже погибла инженер АЭС

Трагедия, случившаяся на днях в Нововоронеже, унесла жизнь Ирины И. В пожаре, который возник в квартире девятиэтажки из-за хлопка газа, пострадал ее 16-летний сын. Сейчас за его жизнь борются врачи. Корреспондент vrn.aif.ru побеседовал с представителями Нововоронежской атомной станции, где работала погибшая, и знакомой Ирины.