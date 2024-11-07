При взрыве газа в Нововоронеже погибла инженер АЭС

Трагедия, случившаяся на днях в Нововоронеже, унесла жизнь Ирины И. В пожаре, который возник в квартире девятиэтажки из-за хлопка газа, пострадал ее 16-летний сын. Сейчас за его жизнь борются врачи. Корреспондент vrn.aif.ru побеседовал с представителями Нововоронежской атомной станции, где работала погибшая, и знакомой Ирины.
Строила планы на жизнь.
Ирина родилась в 1976 году. Была замужем, воспитывала сына. В августе 2011 года она устроилась на работу ведущим инженером производственно-технического отдела Управления капстроительства НВ АЭС.
Коллеги и руководство вспоминают Ирину ответственным, профессиональным и всесторонне развитым специалистом. Она добросовестно относилась к своим обязанностям и пользовалась заслуженным уважением и авторитетом.
Её работа отмечена Почетной грамотой филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» (2019), Почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Нововоронежской АЭС» III степени (2021) и Почетным нагрудным знаком «За заслуги перед НВАЭС II степени» (2024)".
Этим летом семью Ирины постигло несчастье — скончался ее супруг. По данным источника vrn.aif.ru, у мужчины было онкологическое заболевание. Женщина старалась справиться с тяжелым ударом судьбы. Продолжала работать, общаться с коллегами, строила планы на жизнь и занималась ремонтом квартиры.
Сын в реанимации.
С 5 ноября Ирина отправилась в отпуск и вскоре должна была снова вернуться к своим обязанностям. Но ее жизнь трагически оборвалась.
Ночью 6 ноября в доме № 22А на улице Набережной произошел хлопок газа. Начался пожар, огонь распространился на три квартиры. Пострадали три человека, в числе которых и сын Ирины. По информации регионального министерства здравоохранения, сейчас подросток находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Двое других пациентов находятся на лечении в состоянии лёгкой степени тяжести.
«Коллектив станции выражает глубокие соболезнования родным и близким. Профсоюз и АЭС окажут необходимую материальную помощь пострадавшей семье», — прокомментировал случившееся заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.
«Из близких родственников у мальчика осталась только бабушка в возрасте со стороны отца. Она тоже живет в Нововоронеже», — сообщил нам собственный источник.
7 ноября в соцсетях стала появляться информация, что Ирина сама могла устроить взрыв. Она якобы повредила запорный вентиль на газовой трубе, из-за чего произошла утечка газа. В СУ СК РФ по Воронежской области эту информацию не подтвердили:
«Говорить об этом преждевременно, все обстоятельства будут установлены в ходе следствия».
Как утверждает собеседник vrn.aif.ru, пойти на такой шаг она не могла. Также, по нашим данным, женщина не состояла на учете в медицинских учреждениях и речи о психических проблемах не идет.