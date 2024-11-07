СК: в Калининграде перед судом предстанет тренер, избивший воспитанника

По версии следствия, 23 мая 2024 года обвиняемый, проводя тренировку по каратэ, остался недовольным выполнением упражнений 12-летним подопечным и избил ребёнка пластиковой трубой, нанеся ему не менее пяти ударов по ногам. Кроме того, тренер использовал нецензурную лексику, унизив мальчика перед другими спортсменами. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал и указал, что телесные повреждения образовались у ребёнка в ходе спаррингов во время тренировки, сообщает региональная прокуратура.