Нижегородцы оказались в числе застрявших в Японии туристов

«Конечно, вся инфраструктура пятизвездочного отеля с великолепной едой, развлекательной программой и прочими прелестями в нашем распоряжении еще на три дня. Но, естественно, у всех свои планы, и очень непросто, когда они рушатся, да еще и с финансовыми потерями», — поделилась в социальных сетях нижегородка, оказавшаяся в числе пассажиров лайнера.
Девушка также сообщила, что сейчас ожидается решение посольства и RCI (мировая система по обмену отельным отдыхом). По мнению нижегородки, проще всего было бы отправить туристов из Токио в Шанхай на самолете. Но такой вариант решения проблемы осложняется транзитной визой.
«Наши паспорта в заложниках на лайнере», — добавила она.
На сегодня Spectrum of the Seas считается самым большим, новым и инновационным судном в Азии. Его максимальная вместимость — порядка 4,9 тыс. человек. Лайнер должен был оказаться в Шанхае 9 ноября, но застрял в порту Йокогамы из-за поломки.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что снегопад парализовал работу аэропорта в Оренбуржье. Из-за погоды задержали исходящие рейсы в Нижний Новгород, Москву и другие города.