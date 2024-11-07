Нижегородцы оказались в числе застрявших в Японии туристов

«Конечно, вся инфраструктура пятизвездочного отеля с великолепной едой, развлекательной программой и прочими прелестями в нашем распоряжении еще на три дня. Но, естественно, у всех свои планы, и очень непросто, когда они рушатся, да еще и с финансовыми потерями», — поделилась в социальных сетях нижегородка, оказавшаяся в числе пассажиров лайнера.