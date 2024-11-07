Пожар в Нефтекамске едва не унес жизни четырех человек

Сегодня утром, 7 ноября, в башкирском городе Нефтекамск произошел пожар, в котором едва не погибли четыре человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел в двухэтажном бревенчатом доме. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС. К счастью, до их приезда жильцы дома (мама, двое детей и бабушка) смогли самостоятельно выбраться через окно.
К приезду специалистов дом уже был полностью охвачен пламенем. Пожарным удалось ликвидировать горение на площади 80 квадратных метров.
По словам дознавателя МЧС, первой огонь заметила девочка, и к тому моменту он уже успел отрезать основной выход из дома. Все члены семьи бросились в дальнюю комнату и выбрались на улицу через окно.
— Известно, что у этой семьи уже был печальный опыт: в их доме ранее был пожар. В настоящее время причины пожара устанавливаются, — поведали в экстренной службе.
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