Минчан пойдет под суд из-за водительских прав, подаренных ему друзьями. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Центрального района.
В сообщении сказано, что у 37-летнего жителя Минска никогда не было водительского удостоверения. Об этом было известно его друзьям. Они подарили ему документ российского образца, где была фамилия фигуранта, однако указывались чужие имя, фамилия, отчество.
Минчанин решил пользоваться подаренными водительскими правами, стал ездить в машине, не имея на это права. В один из дней мужчину, находившегося за рулем автомобиля Mercedes-Benz остановили сотрудники ГАИ по причине совершенного правонарушения на проспекте Победителей.
Фигурант протянул инспекторам удостоверение, но те сразу же поняли, что оно поддельное. После проведенной экспертизы в отношении жителя Минска было заведено уголовное дело. заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский уточнил, что мужчина работает спортивным тренером.
Он добавил, что ему было предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
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