Заработали 700 тысяч рублей на дальнобойщиках: Двум начальникам полиции из Ленобласти избрали меру пресечения за взятки

Суд избрал меру пресечения заместителю начальника ГИБДД и главе отдела полиции Ленобласти по делу о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года сообщники брали взятки, помогая дальнобойщикам избежать штрафов за проезд по трассе «Скандинавия» и дорогам Выборгского района. За это время стражи закона насобирали сумму в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Ленобласти.
— Начальника отдела ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, начальнику 101-го отдела полиции — в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере).
Напомним, что полицейских поймали на получении взяток с поличным. Один из сообщников попытался оправдаться, сказав, что деньги он взял взаймы у друга. Второй полицейский оказался сознательнее и признался, что деньги он взял, чтобы передать начальнику ГАИ.