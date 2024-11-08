Заработали 700 тысяч рублей на дальнобойщиках: Двум начальникам полиции из Ленобласти избрали меру пресечения за взятки

Суд избрал меру пресечения заместителю начальника ГИБДД и главе отдела полиции Ленобласти по делу о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года сообщники брали взятки, помогая дальнобойщикам избежать штрафов за проезд по трассе «Скандинавия» и дорогам Выборгского района. За это время стражи закона насобирали сумму в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Ленобласти.