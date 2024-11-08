В Борисове с погоней задежан нетрезвый водитель

На неоднократные требования об остановке водитель Nissan не реагировал, а только нажимал педаль газа, создавая своими действиями опасность для других участников дорожного движения. В определенный момент, беглец не справился с управлением и опрокинулся. Как выяснилось, за рулем авто находился 30-летний борисовчанин.



По результатам освидетельствования выявлено 2,56 промилле. В отношении правонарушителя составлен ряд административных материалов, автомобиль помещен на охраняемую стоянку, а водитель помещен в изолятор временного содержания.



Госавтоинспекция Минской области призывает граждан, ставших очевидцами неадекватного поведения водителей за рулем, сообщать на линию «102».