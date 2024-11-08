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В Волжском бытовой конфликт закончился поножовщиной и дорожным происшествием

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства сразу нескольких происшествий, случившихся в четверг вечером в городе-спутнике Волгограда.

Вечером 7 ноября 2024 года двое местных жителей устроили застолье на кухне общежития по проспекту Ленина. Под влиянием алкоголя словесная перепалка переросла в драку. Во время потасовки один из мужчин получил легкое ранение ножом.

Злоумышленник попытался покинуть место происшествия на машине и сбил двоих свидетелей конфликта. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта установлены, выясняются обстоятельства произошедшего. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

Решение по ее итогам будет принято в соответствии с законодательством.