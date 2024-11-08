В Волжском бытовой конфликт закончился поножовщиной и дорожным происшествием

Вечером 7 ноября 2024 года двое местных жителей устроили застолье на кухне общежития по проспекту Ленина. Под влиянием алкоголя словесная перепалка переросла в драку. Во время потасовки один из мужчин получил легкое ранение ножом.
Злоумышленник попытался покинуть место происшествия на машине и сбил двоих свидетелей конфликта. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники конфликта установлены, выясняются обстоятельства произошедшего. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.
Решение по ее итогам будет принято в соответствии с законодательством.