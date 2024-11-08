В Москве произошёл пожар в научном центре хирургии

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, расположенном в российской столице, произошёл пожар, информирует ТАСС.
«Пожар возник в помещениях больницы по адресу: Литовский бульвар, 1А», — рассказал агентству источник в экстренных службах.
Он уточнил, что спасены пять человек. Они эвакуированы из реанимации.
Также сообщается, что плотное задымление было зафиксировано на втором и третьем этажах.
По данным пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.
«16 пациентов своевременно перемещены в безопасный блок и находятся под контролем специалистов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В МЧС отметили, что очаг находился в одном из кабинетов на первом этаже.
Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.