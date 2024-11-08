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В Москве произошёл пожар в научном центре хирургии

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Источник: Аргументы и факты

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, расположенном в российской столице, произошёл пожар, информирует ТАСС.

«Пожар возник в помещениях больницы по адресу: Литовский бульвар, 1А», — рассказал агентству источник в экстренных службах.

Он уточнил, что спасены пять человек. Они эвакуированы из реанимации.

Также сообщается, что плотное задымление было зафиксировано на втором и третьем этажах.

По данным пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

«16 пациентов своевременно перемещены в безопасный блок и находятся под контролем специалистов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МЧС отметили, что очаг находился в одном из кабинетов на первом этаже.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.