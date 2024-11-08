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Аргентинец признан виновным на первом в стране процессе об экоциде

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя — РИА Новости. Правосудие Аргентины впервые вынесло вердикт по делу об экоциде. Владелец ранчо в провинции Чубут на юге страны признан виновным в убийстве более ста пингвинов и разорении сотен их гнезд, сообщает газета Clarin.

Источник: © РИА Новости

Суд, начавшийся 28 октября, рассматривал вопрос об ответственности за экоцид владельца фермы, расположенной рядом с заповедником Пунта-Томбо, который с помощью экскаватора уничтожил гнезда пингвинов, находившихся в стадии размножения.

Обвинение возглавляла главный прокурор города Росон — административного центра провинции. Как отмечается, впервые в Аргентина дело об экоциде дошло до суда такой инстанции.

В ходе процесса владелец ранчо Рикардо Ла Рехина был признан виновным в убийстве 105 магеллановых пингвинов и разорении почти 300 гнезд, что привело к непоправимому ущербу для фауны и флоры в регионе.

«Мы считаем, что этот вердикт создает исторический прецедент в деле заботы о природе, прежде всего для того, чтобы продолжать требовать, чтобы экологические преступления не оставались безнаказанными», — сказал РИА Новости биолог Матиас Аригацци после вынесения вердикта.

Приговор, который может составить от шести месяцев до четырех лет лишения свободы, будет объявлен в следующий понедельник. 11 ноября. Предполагается, что Ла Рехина будет осужден условно.