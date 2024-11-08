Аргентинец признан виновным на первом в стране процессе об экоциде

«Мы считаем, что этот вердикт создает исторический прецедент в деле заботы о природе, прежде всего для того, чтобы продолжать требовать, чтобы экологические преступления не оставались безнаказанными», — сказал РИА Новости биолог Матиас Аригацци после вынесения вердикта.