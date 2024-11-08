Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию

Два финских аэропорта, которыми управляет Finavia, в городах Йоэнсуу и Савонлинна, расположенных примерно в часе езды от российской границы, в сентябре внедрили новое наземное оборудование, а в Лаппеенранте аэропорт планирует сделать то же самое как можно скорее, сообщили операторы воздушных гаваней.
Оборудование для измерения расстояния на основе радионавигации ранее широко использовалось в авиации, оно обеспечивает «альтернативный метод захода на посадку» для самолетов в условиях помех GPS, сказал глава отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Генри Ханссон.
Финляндия считает, что Россия якобы подает сигналы, используемые в навигации, Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) и Глобальной системе позиционирования (GPS) в Восточной Финляндии и регионе Балтийского моря, для защиты нефтяных портов и других стратегических объектов от украинских авиаударов или беспилотных летательных аппаратов.