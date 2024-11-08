В Красноярском крае загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м

В Красноярском крае горит продовольственный склад, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Инцидент случился в Норильске. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«В Норильске огонь охватил 1 200 квадратов продовольственного склада. Пострадавших нет. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В настоящее время возгорание локализовано. МЧС обнародовало кадры с места ЧП.
Ранее сообщалось, что в Московской области загорелся склад.