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В Красноярском крае загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м

МЧС обнародовало кадры с места ЧП.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае горит продовольственный склад, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент случился в Норильске. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«В Норильске огонь охватил 1 200 квадратов продовольственного склада. Пострадавших нет. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В настоящее время возгорание локализовано. МЧС обнародовало кадры с места ЧП.

Ранее сообщалось, что в Московской области загорелся склад.