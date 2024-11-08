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«Огонь охватил 1 200 “квадратов”: в Норильске вспыхнул крупный продовольственный склад

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. В Красноярском крае произошло возгорание на крупном продовольственном складе. Об этом сообщили представители МЧС России.

«В Норильске огонь охватил 1200 “квадратов” продовольственного склада», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Позже представители МЧС сообщили о локализации пожара. В тушении огня задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Информация о жертвах отсутствует.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в расследовании гибели семерых постояльцев частного дома престарелых в поселке Боровский во время пожара появилась новая информация. Это запись телефонного разговора хозяйки учреждения со своим знакомым.

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