«Огонь охватил 1 200 “квадратов”: в Норильске вспыхнул крупный продовольственный склад

«В Норильске огонь охватил 1200 “квадратов” продовольственного склада», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Позже представители МЧС сообщили о локализации пожара. В тушении огня задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Информация о жертвах отсутствует.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в расследовании гибели семерых постояльцев частного дома престарелых в поселке Боровский во время пожара появилась новая информация. Это запись телефонного разговора хозяйки учреждения со своим знакомым.