Потратил все до копейки: сожитель украл деньги у женщины в Хабаровске

В Хабаровске жительница Индустриального района после возвращения домой обнаружила пропажу крупной суммы денег. Но признаков взлома или беспорядка не было. Полицейские вскоре нашли преступника. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже мог быть причастен 26-летний сожитель женщины, который имел ключи от квартиры. Мужчину задержали, однако деньги к этому моменту он потратил», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Теперь он проходит по уголовному делу по статье УК РФ «Кража», предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ведется следствие.