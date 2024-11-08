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Потратил все до копейки: сожитель украл деньги у женщины в Хабаровске

Жительницу Хабаровска обокрал сожитель, пока ее не было дома.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске жительница Индустриального района после возвращения домой обнаружила пропажу крупной суммы денег. Но признаков взлома или беспорядка не было. Полицейские вскоре нашли преступника. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже мог быть причастен 26-летний сожитель женщины, который имел ключи от квартиры. Мужчину задержали, однако деньги к этому моменту он потратил», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Теперь он проходит по уголовному делу по статье УК РФ «Кража», предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ведется следствие.