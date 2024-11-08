Потратил все до копейки: сожитель украл деньги у женщины в Хабаровске

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже мог быть причастен 26-летний сожитель женщины, который имел ключи от квартиры. Мужчину задержали, однако деньги к этому моменту он потратил», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.