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Бусаргин: в промышленной зоне Саратова упала часть обломков БПЛА ВСУ

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Часть обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упала Часть в промышленной зоне в Саратове, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он уточнил, что обломки беспилотника упали в Заводском районе. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал Бусаргин в Telegram.

В Саратовской области была объявлена угроза БПЛА.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали многоэтажный дом в Белгороде испанским беспилотным летательным аппаратом Columba.