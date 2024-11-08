Бусаргин: в промышленной зоне Саратова упала часть обломков БПЛА ВСУ

Часть обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упала Часть в промышленной зоне в Саратове, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он уточнил, что обломки беспилотника упали в Заводском районе. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал Бусаргин в Telegram.
В Саратовской области была объявлена угроза БПЛА.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали многоэтажный дом в Белгороде испанским беспилотным летательным аппаратом Columba.