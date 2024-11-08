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Гаражный кооператив загорелся в Усолье-Сибирском

Пожар произошел из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском пламя охватило гаражный кооператив. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, причиной появления огня стало короткое замыкание электропроводки. Пожар тушили на улице Фабричной.

— Произошел пожар в электрощитке. Огонь на 50 квадратах тушили 15 сотрудников и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.

В МЧС напомнили, что за состоянием электропроводки необходимо постоянно следить. При появлении неисправностей лучше заменить оборудование. А чтобы пожар не стал трагедией, лучше установить специальный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске возле двух школ установили светофоры. Без них участок был потенциально опасен.