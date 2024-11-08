Гаражный кооператив загорелся в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском пламя охватило гаражный кооператив. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, причиной появления огня стало короткое замыкание электропроводки. Пожар тушили на улице Фабричной.
— Произошел пожар в электрощитке. Огонь на 50 квадратах тушили 15 сотрудников и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.
В МЧС напомнили, что за состоянием электропроводки необходимо постоянно следить. При появлении неисправностей лучше заменить оборудование. А чтобы пожар не стал трагедией, лучше установить специальный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске возле двух школ установили светофоры. Без них участок был потенциально опасен.