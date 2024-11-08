Ушел в школу и больше не вернулся домой. В Бурятии ищут 14-летнего подростка

В Бурятии уже сутки идут поиски 14-летнего подростка. Школьник как обычно собрался утром 7 ноября на учебу. Взял с собой рюкзак ярко-синего цвета и ушел. Только вот домой он больше не вернулся. За помощью к полицейским по всей видимости обратили взволнованные родные парня. Куда мог уйти 14-летний подросток у них догадок не было.
— У него азиатская внешность. На вид 12−13 лет, рост около 147 сантиметров. Темные волосы и карие глаза. Телосложение худощавое, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики Бурятия.
В то утро школьник был одет по форме: синие брюки, темно-синий жилет, светло-синяя рубашка и черные ботинки. Из верхней одежды на нем была темно-серая куртка с капюшоном и длинной до бедра.
— При себе имел рюкзак ярко-синего цвета со школьными принадлежностями, — отметили в ГУ МВД республики.
Где может находиться школьник предположений нет. Но родные и правоохранители ведут активные поиски.