Ушел в школу и больше не вернулся домой. В Бурятии ищут 14-летнего подростка

В Бурятии уже сутки идут поиски 14-летнего подростка. Школьник как обычно собрался утром 7 ноября на учебу. Взял с собой рюкзак ярко-синего цвета и ушел. Только вот домой он больше не вернулся. За помощью к полицейским по всей видимости обратили взволнованные родные парня. Куда мог уйти 14-летний подросток у них догадок не было.