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В Пермском крае УАЗ сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

Источник: РИА "Новости"

Автомобиль УАЗ сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину, сообщила Госавтоинспекция Пермского края.

Авария произошла 7 ноября около 7:30.

«По дороге Кунгур — Соликамск — Усолье в направлении Усолья двигался автомобиль УАЗ “Патриот” с 52-летним водителем за рулём. На восьмом километре трассы он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадавшая с травмами попала в больницу Березников. По факту аварии проводят проверку.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми водитель «Фольксвагена» проехал на красный свет и врезался в «Мерседес» у дома № 10 на улице Уинской, а потом скрылся. Информацию и фото опубликовали в соцсети очевидцы. В ДТП никто не пострадал. ГАИ проводит проверку.