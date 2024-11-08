В Пермском крае УАЗ сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми водитель «Фольксвагена» проехал на красный свет и врезался в «Мерседес» у дома № 10 на улице Уинской, а потом скрылся. Информацию и фото опубликовали в соцсети очевидцы. В ДТП никто не пострадал. ГАИ проводит проверку.