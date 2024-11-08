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Во Владивостоке аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Самолет «Уральских авиалиний» из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании “Уральские авиалинии”, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась», — говорится в сообщении.

Из-за этого задержан рейс Владивосток — Екатеринбург, который планировался к вылету в 8.20 (01.20 мск). Вылет перенесен на 15.00 (08.00 мск). Отправления ожидают 127 пассажиров, из них 20 — несовершеннолетних. Перевозчик принял меры по организации питания и размещения пассажиров.