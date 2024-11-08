Во Владивостоке аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

«Сегодня в 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании “Уральские авиалинии”, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась», — говорится в сообщении.