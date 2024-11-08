В Челябинске тренера по боксу отстранили от работы после смерти спортсмена

«Боксер 2002 года рождения, тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, на здоровье не жаловался. Все тренировки проводил в плановом режиме», — уточняют в Федерации региона.