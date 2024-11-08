В Челябинске тренера по боксу отстранили от работы после смерти спортсмена

Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная Федерация бокса инициировали служебную проверку по факту смерти на тренировке 22-летнего спортсмена Георгия Оголихина. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Трагедия произошла 6 ноября: молодой человек потерял сознание и не пришел в себя во время занятий во Дворце спорта «Динамо».
«Боксер 2002 года рождения, тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, на здоровье не жаловался. Все тренировки проводил в плановом режиме», — уточняют в Федерации региона.
Рощенко до выяснения обстоятельств отстранили от работы. Семье и близким Оголихина окажут всю необходимую помощь.
Напомним, челябинец скончался в арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом».