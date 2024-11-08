Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом под Красноярском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту ДТП с участием автобуса под Красноярском. Напомним, авария произошла утром 7 ноября около поселка Бартат.
Предварительно, на 75-м километре автодороги Красноярск — Енисейск водитель «Хагера» не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого транспортное средство с 38 пассажирами перевернулось.
Сначала речь шла о девяти травмированных, но позже их число возросло вдвое. Известно, что автобус перевозил рабочих.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.