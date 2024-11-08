Двое парней организовали кастинг в несуществующий сериал и обманули десятки молодых людей, собрав с них деньги

К сожалению, никто из «участников» так и не осознал, что стал жертвой обмана, пока мошенники не исчезли с их деньгами. Оказалось, что оба злоумышленника, которые представились как работники киноиндустрии, не имели никакого отношения к телевидению и были далеки от реального продюсирования. Им удалось завладеть значительными суммами, пользуясь доверием молодых людей, готовых платить за свою мечту о славе.