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Двое парней организовали кастинг в несуществующий сериал и обманули десятки молодых людей, собрав с них деньги

Интересная история произошла в Ташкенте, где двое предприимчивых молодых людей, оставшихся без работы, нашли способ подзаработать на стремлении молодежи к популярности. Они придумали, как извлечь выгоду из желания многих стать знаменитыми, организовав фиктивный кастинг для несуществующего сериала.

Злоумышленники разместили на различных платформах в социальных сетях объявления о наборе актеров для нового захватывающего проекта, якобы под названием «Запоздалое счастье». Предложения выглядели весьма правдоподобно и обещали участникам звездную карьеру и популярность. Наивные молодые люди — всего двадцать пять человек — пришли на кастинг, полный уверенности, что у них появился шанс блистать на экране. Убедившись в готовности участников, мошенники убедительно представлялись продюсерами и предлагали заплатить за участие в проекте.

К сожалению, никто из «участников» так и не осознал, что стал жертвой обмана, пока мошенники не исчезли с их деньгами. Оказалось, что оба злоумышленника, которые представились как работники киноиндустрии, не имели никакого отношения к телевидению и были далеки от реального продюсирования. Им удалось завладеть значительными суммами, пользуясь доверием молодых людей, готовых платить за свою мечту о славе.

В конечном итоге правда вскрылась и организаторов фиктивного кастинга поймали. Суд признал их виновными в совершении мошенничества по статье 168 Уголовного кодекса. Согласно вынесенному приговору, каждый из них получил наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием двадцати процентов заработка в пользу государства.

Этот случай стал очередным напоминанием молодым людям, что в погоне за славой и успехом нужно быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям. Если вы хотите построить карьеру в искусстве, всегда полагайтесь на свои способности и подходите к выбору проектов критически, избегая ловушек, расставленных мошенниками.