В Рудном прорвало теплотрассу

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. В городе Рудном прорвало теплотрассу.
Как сообщил местный паблик, ранее на этой теплотрассе были уложены новые трубы. К полуночи в домах уже не было отопления.
Акимат пока не дал комментариев по этому поводу.
Очередной порыв в Рудном: 24 многоэтажки и 59 частных домов остались без тепла.
Ранее город Рудный не раз сталкивался с проблемами теплоснабжения. В январе без теплоснабжения остались 15 частных жилых домов. Тогда причиной назвали ненадлежащее состояние внутренних сетей.
В Рудном устранили аварию на теплотрассе.
В декабре 2023 года Рудный посещал Токаев и тогда тоже говорили о теплоснабжении. И тогда же президент сказал о плохом состоянии теплосетей.
«Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься», — поручил Токаев местным властям.
Акимат тогда же заверил президента, что занимается данным вопросом.