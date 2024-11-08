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В Рудном прорвало теплотрассу

Жители остались без теплоснабжения.

Источник: Акорда

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. В городе Рудном прорвало теплотрассу.

Как сообщил местный паблик, ранее на этой теплотрассе были уложены новые трубы. К полуночи в домах уже не было отопления.

Акимат пока не дал комментариев по этому поводу.

Очередной порыв в Рудном: 24 многоэтажки и 59 частных домов остались без тепла.

Ранее город Рудный не раз сталкивался с проблемами теплоснабжения. В январе без теплоснабжения остались 15 частных жилых домов. Тогда причиной назвали ненадлежащее состояние внутренних сетей.

В Рудном устранили аварию на теплотрассе.

В декабре 2023 года Рудный посещал Токаев и тогда тоже говорили о теплоснабжении. И тогда же президент сказал о плохом состоянии теплосетей.

«Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься», — поручил Токаев местным властям.

Акимат тогда же заверил президента, что занимается данным вопросом.

ЖКХ