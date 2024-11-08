22 человека спасли на пожаре в многоэтажке в Тайшете

В Тайшете Иркутской области на пожаре в многоэтажке спасли 22 человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в доме на улице Транспортной огонь охватил квартиру на первом этаже.
— Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 12 жителей, с помощью автолестницы и ручных пожарных лестниц спасли 10 человек, — поделились в ведомстве.
Когда пожарные попали в квартиру, то обнаружили 20-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Их передали медикам и оказали необходимую помощь. На тушении 38 квадратных метров задействовали 11 специалистов и четыре машины.
В доме загорелась квартира на первом этаже ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознавателям уже удалось выяснить, что причиной пожара стал поджог. Теперь идет поиск виновного.