Из-за горящего подвала в Екатеринбурге эвакуировали 70 жильцов дома

По лестницам эвакуировали в том числе 20 детей, информация о пострадавших отсутствует, была проведена вентиляция помещений. По данным МЧС, причиной пожара стало возгорание электропроводки, его площадь составила 4 погонных метра, на месте работали 24 специалиста и восемь единиц техники. Горение ликвидировали в 23:40, в 00:35 пожарные завершили все работы и вернулись в подразделения.