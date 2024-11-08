Житель Пермского края провалился под лёд, пытаясь перейти реку

Житель Пермского края провалился под лёд, когда пытался перейти реку, сообщает краевое МЧС.
Утром 8 ноября телеграм-канал ГУ МЧС по Пермскому краю сообщил об инциденте, который случился накануне в городе Чусовом. Как рассказывает ведомство, местный житель пытался перейти реку по ледяному покрову, который образовался на поверхности. В один момент он провалился под лёд.
На место происшествия выехали спасатели, которые извлекли мужчину из воды и передали его бригаде скорой помощи. В МЧС напомнили, что на данный момент лёд только начал формироваться на водоёмах и является слишком хрупким для того, чтобы пересекать его.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте, который случился на пруду в посёлке Звёздном. Четверо лебедей примёрзли к ледяной поверхности и не могли взлететь. Чтобы спасти птиц от замерзания, на место выехали спасатели.