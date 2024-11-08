На Урале пожилой водитель сбил девочку на «зебре» и увез ее домой

В Нижнем Тагиле 7 ноября на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, наехал 71-летний водитель «ВАЗ». Как рассказала сама девочка, она шла из школы домой и убедилась в безопасности, когда переходила по «зебре».