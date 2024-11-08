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На Урале пожилой водитель сбил девочку на «зебре» и увез ее домой

14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле 7 ноября на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, наехал 71-летний водитель «ВАЗ». Как рассказала сама девочка, она шла из школы домой и убедилась в безопасности, когда переходила по «зебре».

Водитель после ДТП посадил ребенка в свой автомобиль и увез домой, где в последующем вызвали скорую и сотрудников полиции.

«В отношении водителя отечественного автомобиля составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, а также по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение водителем обязанностей, в связи с ДТП, участником которого он является», — рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

Водитель прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезв.

В ведомстве напомнили, что оставление места ДТП влечет за собой лишение прав на срок до 1 года.

По факту ДТП организована проверка.