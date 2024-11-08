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В Омске вынесли приговор жителю Большереченского района за убийство учительницы

Погибшая была заслуженным учителем России и почетным жителем Большеречья.
Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд поставил точку в громком деле об убийстве почетного педагога России. Судья приговорил местного жителя, ранее судимого 62-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в убийстве беспомощной женщины и разбое с применением оружия.

В начале июля 2023 года мужчина проник в дом 88-летней соседки и ударил её металлическим прутом. Похитить деньги не удалось, так как у женщины не было накоплений, а пенсию она тратила на помощь односельчанам.

Погибшая была заслуженным учителем РСФСР и почётным жителем Большереченского района. До 82 лет она преподавала в школе, включая обвиняемого.

Мужчина не признал свою вину. Решение суда не вступило в законную силу.