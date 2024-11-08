В Крыму уничтожили две авиабомбы, мину и две гранаты

В четверг, 7 ноября, в Крыму уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Опасные предметы нашли в Феодосии и Ленинском районе. Пиротехники МЧС обнаружили две авиационные бомбы, минометную мину и две ручные гранаты. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.