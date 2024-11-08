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В Крыму уничтожили две авиабомбы, мину и две гранаты

В Крыму уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 7 ноября, в Крыму уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Феодосии и Ленинском районе. Пиротехники МЧС обнаружили две авиационные бомбы, минометную мину и две ручные гранаты. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

МЧС