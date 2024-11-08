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В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

ТЮМЕНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с опорой камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени, сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области.

Источник: © РИА Новости

«Около 6:00 (местное время) автобус “ПАЗ”, следующий по маршруту № 6, въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В “маршрутке” находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу», — указано в сообщении.

Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет. Диагнозы четырех человек, это женщины в возрасте от 22 до 63 лет, уже известны — у них ушибы и другие травмы.

Сообщается, что водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.