В Тюмени автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

«Около 6:00 (местное время) автобус “ПАЗ”, следующий по маршруту № 6, въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В “маршрутке” находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу», — указано в сообщении.
Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет. Диагнозы четырех человек, это женщины в возрасте от 22 до 63 лет, уже известны — у них ушибы и другие травмы.
Сообщается, что водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.