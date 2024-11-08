«Чёрные юристы» Хабаровска обманули 25 клиентов и присвоили 1,2 млн рублей

Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 год на территории города Хабаровска под видом работы юридического центра действовала организованная преступная группа из числа местных жителей. Злоумышленники убеждали автовладельцев, попавших в ДТП, воспользоваться их услугами в получении сумм страхового возмещения. При этом клиентам сообщалась недостоверная информация о том, что лишь при участии сотрудников центра они получат наибольшую сумму денежных средств, которую составляла в действительности заниженная сумма страховых выплат. Получив доверенность, осужденные обращались в страховую компанию и суд, на счет юридического центра поступали денежные средства, часть из которых передавалась клиентам, а остальные — присваивались. Кроме того, с клиента взимались дополнительные средства в счет оплаты оказанных услуг.