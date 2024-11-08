«Чёрные юристы» Хабаровска обманули 25 клиентов и присвоили 1,2 млн рублей

В Хабаровском крае за совершение серии мошенничеств на общую сумму более 1,2 миллиона рублей осуждены пятеро местных жителей, сообщает ИА AmurMedia.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении четверых мужчин и женщины. Они признаны виновными в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 год на территории города Хабаровска под видом работы юридического центра действовала организованная преступная группа из числа местных жителей. Злоумышленники убеждали автовладельцев, попавших в ДТП, воспользоваться их услугами в получении сумм страхового возмещения. При этом клиентам сообщалась недостоверная информация о том, что лишь при участии сотрудников центра они получат наибольшую сумму денежных средств, которую составляла в действительности заниженная сумма страховых выплат. Получив доверенность, осужденные обращались в страховую компанию и суд, на счет юридического центра поступали денежные средства, часть из которых передавалась клиентам, а остальные — присваивались. Кроме того, с клиента взимались дополнительные средства в счет оплаты оказанных услуг.
В ходе расследования уголовного дела при участии сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю проведен ряд следственных и иных процессуальных действий, результаты которых позволили вскрыть преступную схему, установить причастность к совершению преступления граждан, предъявить им обвинение и направить уголовное дело в суд. Потерпевшими признаны 25 человек. В результате системной работы следователей ущерб в сумме 1,2 млн рублей перед ними полностью погашен.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 1,8 до 4 лет с отбыванием в колонии общего режима. Ранее к лишению свободы осужден один из организаторов преступной группы.