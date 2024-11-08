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Лидер нидерландских крайне правых призвал к депортации нападавших на израильтян

Герт Вилдерс отметил, что «стыдится произошедшего».

Источник: AP 2024

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал к депортации виновных в нападении на израильских болельщиков, произошедшем после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби» в Амстердаме в рамках Лиги Европы.

«Это выглядит, как охота на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте [преступников], напавших на болельщиков тель-авивского “Маккаби” на наших улицах», — написал он в X (ранее Twitter). Вилдерс добавил, что «стыдится произошедшего», и назвал инцидент «абсолютно неприемлемым».

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон сообщил, что болельщики из еврейского государства подверглись нападению после футбольного матча в Амстердаме, и разместил видеозапись, на которой на одежде нападавших были видны символы палестинского государства. Дипломат призвал всемирную организацию осудить действия сторонников Палестины.

Израильский новостной портал Ynet передает, что инцидент произошел у выхода из здания стадиона. По меньшей мере пять болельщиков получили ножевые ранения, некоторые были сбиты проезжавшим автомобилем.