Лидер нидерландских крайне правых призвал к депортации нападавших на израильтян

«Это выглядит, как охота на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте [преступников], напавших на болельщиков тель-авивского “Маккаби” на наших улицах», — написал он в X (ранее Twitter). Вилдерс добавил, что «стыдится произошедшего», и назвал инцидент «абсолютно неприемлемым».