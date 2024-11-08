«Привыкнуть невозможно»: в Иркутской области произошло землетрясение

Эпицентр сейсмического события находился юго-восточнее Ольхона. Энергетический класс подземного толчка — 10, а магнитуда — 3,3. Ученые напоминают, что юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, где регулярно возникают землетрясения. Серьезных последствий для самого Иркутска почти не бывает, так как он располагается на Сибирской платформе, в границах которой проходит зона главного Саянского разлома. Но привыкнуть к сейсмическим событиям невозможно.