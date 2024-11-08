Уфимец отправился за решетку за смертельное избиение мужчины.

38-летнего уфимца осудили за избиение до смерти своего знакомого и нападение на полицейского. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2021 года в одном из дворов микрорайона Черниковка в Уфе между мужчиной и его знакомым, с которым они ранее вместе отбывали наказание в исправительной колонии, произошел конфликт.
Подсудимый избил товарища руками и ногам — удары сыпались по голове и другим частям тела. Пострадавший получил травмы, от которых скончался в больнице спустя три недели, не приходя в сознание. Кроме того, во время проведения следственных действий преступник ударил полицейского по лицу и шее.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.