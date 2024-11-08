Уфимец отправился за решетку за смертельное избиение мужчины.

38-летнего уфимца осудили за избиение до смерти своего знакомого и нападение на полицейского. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2021 года в одном из дворов микрорайона Черниковка в Уфе между мужчиной и его знакомым, с которым они ранее вместе отбывали наказание в исправительной колонии, произошел конфликт.