10-летняя дочь пыталась остановить отца. Он застрелил в постели жену, главу села, и получил срок

Эта история всколыхнувшая общественность произошла в апреле 2024 года в одном из сел Бурятии. Мы писали ранее, что семейная пара вернувшись из гостей начала выяснять отношения. После непродолжительной словесной перепалки, мужчина накинулся на жену и стал ее избивать прямо на глазах у 10-летней дочери. Девочка бросилась на защиту матери и отогнала разгоряченного отца. Казалось конфликт исчерпан и все легли спать.