10-летняя дочь пыталась остановить отца. Он застрелил в постели жену, главу села, и получил срок

Эта история всколыхнувшая общественность произошла в апреле 2024 года в одном из сел Бурятии. Мы писали ранее, что семейная пара вернувшись из гостей начала выяснять отношения. После непродолжительной словесной перепалки, мужчина накинулся на жену и стал ее избивать прямо на глазах у 10-летней дочери. Девочка бросилась на защиту матери и отогнала разгоряченного отца. Казалось конфликт исчерпан и все легли спать.
— Женщина уснула. В это время мужчина взял самодельное ружье и выстрелил ей в голову с близкого расстояния в присутствии несовершеннолетней дочери. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — сообщает пресс-служба СУ СКР республики Бурятия.
Помимо убийства, мужчину также обвиняют в незаконном хранении оружия. Обрез из которого была застрелена глава села, ее супруг нашел в погребе умершего отца ещё шесть лет назад.
— Она вот здесь лежала посередине. Вот так наклонился и выстрелил, — рассказывал душегуб во время следственных действия.
Пока шло расследование он находился под стражей. Теперь суд принял решение, и мужчина отправится за решетку на 15 лет строго режима.