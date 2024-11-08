За час в Севастополе двое водителей-подростков попали в ДТП

В четверг, 7 ноября, в течение часа в Севастополе произошли два ДТП, в результате которых пострадали двое водителей-подростков. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Первая авария произошла в 16.10. 47-летняя женщина ехала за рулем Buick Encore по автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта — Фиолентовское шоссе. Поворачивая налево, она не уступила дорогу 13-летнему мальчику, который ехал на самокате по тротуару в попутном направлении.
«Во время оформления первого ДТП на противоположной стороне дороги по вышеуказанному адресу спустя 1 час произошла аналогичная дорожная авария», — отметили в полиции.
Как уточнили в ведомстве, 55-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai поворачивал налево. При этом он не уступил дорогу электробайку Talaria. В итоге транспортные средства столкнулись. За рулем электробайка находился 14-летний мальчик.
«В результате дорожно-транспортных происшествий оба подростка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.