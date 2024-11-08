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Одну из самых опасных маньячек России переведут в психбольницу Казани

Ранее она содержалась в Москве.

Одну из самых опасных маньячек России 46-летнюю Марию Петрову переведут в психбольницу Казани. Преступница будет содержаться под особым надзором, передает телеграм-канал SHOT. Ранее она находилась в Москве.

Петрову прозвали «зюзинской маньячкой». В начале 2000-х годов тогда еще 24-летняя учительница физкультуры совершала жестокие преступления в Московском районе Зюзино. Она выходила на вечерние пробежки с ножом в кармане и нападала на прохожих мужчин. Многие из ее жертв получили серьезные ранения, два человека были убиты.

В 2002 году после задержания маньячка рассказала, что нападала на мужчин, которые ранее ее насиловали, но ее показания не подтвердились. Решением суда Петрова была признана невменяемой и отправлена на бессрочное лечение.

Решение о переводе опасной преступницы из Москвы в Казань принято после попытки Петровой сбежать их психбольницы. В качестве мотива она назвала месть причастному к ее аресту майору полиции. Теперь преступница будет содержаться в самой строгой психиатрической больнице в Казани с пометкой «социальна опасна».

Ранее мы сообщали, что в столице Татарстана судят таксиста, который травил своих клиентов. Один из пассажиров скончался.

СК