Одну из самых опасных маньячек России переведут в психбольницу Казани

Решение о переводе опасной преступницы из Москвы в Казань принято после попытки Петровой сбежать их психбольницы. В качестве мотива она назвала месть причастному к ее аресту майору полиции. Теперь преступница будет содержаться в самой строгой психиатрической больнице в Казани с пометкой «социальна опасна».