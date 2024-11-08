Глава Венгеровского района предстанет перед судом по обвинению в крупной растрате

Согласно материалам дела, в 2019—2020 годах директор ООО организовал предоставление фиктивных документов для участия в электронных аукционах. Предметом торгов являлись жилые дома в селе Венгерово, не соответствующие заявленным характеристикам. В результате были незаконно получены бюджетные средства в сумме свыше 12 миллионов рублей.