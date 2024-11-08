Глава Венгеровского района предстанет перед судом по обвинению в крупной растрате

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, фигурантами которого стали глава Венгеровского района и директор местной компании. Обвинение связано с приобретением жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба СУ СК России по НСО.
Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района. Ему вменяется растрата бюджетных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Сообщником главы района, по версии следствия, является директор ООО «Венгеровскагропромхимия», обвиняемый в пособничестве в растрате (части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ).
Согласно материалам дела, в 2019—2020 годах директор ООО организовал предоставление фиктивных документов для участия в электронных аукционах. Предметом торгов являлись жилые дома в селе Венгерово, не соответствующие заявленным характеристикам. В результате были незаконно получены бюджетные средства в сумме свыше 12 миллионов рублей.
Глава района, будучи осведомлён о несоответствии качества жилья требованиям, одобрил приёмку и оплату двух домов на восемь квартир, предназначенных для детей-сирот. Это привело к причинению ущерба бюджету Новосибирской области и нарушению жилищных прав восьми детей-сирот.
Собранные следствием доказательства позволили направить дело в суд для рассмотрения по существу.
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