В Екатеринбурге осудили водителя-иностранца за гибель пассажирки

В Екатеринбурге перед судом предстал иностранец, по вине которого умерла девушка-пассажир. 39-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления по части три статьи 264 УК РФ — Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла 24 августа 2024 года. Ранним утром мужчина, будучи утомленным, ехал на Volkswagen Polo. На втором километре ЕКАД иномарка столкнулась с грузовиком с полуприцепом. В этот момент мужчина перевозил пассажирку на заднем сиденье, не пристегнутую ремнем безопасности.
— В результате ДТП пассажирке автомобиля Volkswagen Polo причинена сочетанная механическая травма головы и туловища, в результате чего девушка скончалась на месте происшествия, — рассказали в региональном ведомстве.
Суд приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения. Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 2,5 года. В пользу потерпевшей взыскали 1,5 миллиона рублей.