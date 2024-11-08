В Екатеринбурге осудили водителя-иностранца за гибель пассажирки

В Екатеринбурге перед судом предстал иностранец, по вине которого умерла девушка-пассажир. 39-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления по части три статьи 264 УК РФ — Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.