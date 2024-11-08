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Свердловского экс-министра, обвиняемого в получении взятки, отпустили из-под ареста

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова отпустили из-под домашнего ареста. Решение принял Кировский суд.

Источник: ЕАН

Старкову назначили новую меру пресечения — подписку о невыезде. Он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил 4 млн рублей от дорожного подрядчика за гарантированное заключение госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них.

О задержании Старкова стало известно 9 июля. Последние несколько месяцев бывший министр находился в зоне спецоперации на Украине. Туда он уехал сразу после своей неожиданной отставки из свердловского правительства осенью 2023 года. Данные СМИ о задержании Старкова разнятся: одни утверждают, что правоохранители «взяли» его на фронте, другие говорят, что экс-чиновник добровольно прибыл в Екатеринбург.