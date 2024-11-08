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Замерзающий автобус нашли ранним утром на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области эвакуировали 32 человек из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы — Екатеринбург и доставили их в безопасное место, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Соцсети

Как сообщается на официальной странице ведомства в одной из соцсетей, ранним утром экипаж батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на 937 км автодороги Алматы-Екатеринбург заметил стоящий автобус.

«Водитель отметил, что они едут из северной столицы, в салоне находились 30 пассажиров, из них двое детей и два водителя. Автобус сломался, перестал качать воздух», — пояснили в ДП Карагандинской области.

Полицейские сработали оперативно: они пригнали вахтовку и эвакуировали из замерзающего автобуса 32 человека в мечеть поселка Аксу-Аюлы. Там путников уже ожидал горячий чай и места для отдыха.