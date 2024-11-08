Замерзающий автобус нашли ранним утром на трассе в Карагандинской области

Как сообщается на официальной странице ведомства в одной из соцсетей, ранним утром экипаж батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на 937 км автодороги Алматы-Екатеринбург заметил стоящий автобус.
«Водитель отметил, что они едут из северной столицы, в салоне находились 30 пассажиров, из них двое детей и два водителя. Автобус сломался, перестал качать воздух», — пояснили в ДП Карагандинской области.
Полицейские сработали оперативно: они пригнали вахтовку и эвакуировали из замерзающего автобуса 32 человека в мечеть поселка Аксу-Аюлы. Там путников уже ожидал горячий чай и места для отдыха.