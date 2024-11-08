«Поток воды прошибает полы»: жители военного городка Чебаркуля лишились квартир из-за потопа

— Поток воды такой, что прошибает полы и потолки буквально насквозь, затапливая все квартиры сверху до низа. Трубы не выдержали в верхней квартире, в которой сейчас никто не проживает. В итоге залило комнаты, проводку, потеряно имущество, семьи эвакуируются из затопленных помещений, — рассказали в ОНФ.