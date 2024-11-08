Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поток воды прошибает полы»: жители военного городка Чебаркуля лишились квартир из-за потопа

В военном городке в Чебаркуле Челябинской области жильцы дома эвакуируются из квартир из-за коммунальной аварии. В квартире на верхнем этаже прорвало трубы, затопило пять этажей. Жильё осталось без тепла, света и горячей воды. Об этом сообщили в «Народном фронте».

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл в доме № 30 по улице Каширина. Жители уже давно жалуются на старые коммуникации.

— Поток воды такой, что прошибает полы и потолки буквально насквозь, затапливая все квартиры сверху до низа. Трубы не выдержали в верхней квартире, в которой сейчас никто не проживает. В итоге залило комнаты, проводку, потеряно имущество, семьи эвакуируются из затопленных помещений, — рассказали в ОНФ.

В военном городке очень много коммунальных проблем: перебои с отоплением, дырявые крыши, регулярное отсутствие горячей воды. Часть квартир в домах принадлежит Минобороны России. Общественники считают, что муниципальным властям в одиночку справиться с трудностями невозможно. Они обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

В этом году земли и инфраструктуру военного городка передали в собственность муниципалитета. У властей появилась возможность приступить к решению накопленных проблем. За этот период удалось подготовить к зиме котельную, отремонтировать самые проблемные участки теплосетей и кровли, залатать межпанельные швы и не только.