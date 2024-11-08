«Поток воды прошибает полы»: жители военного городка Чебаркуля лишились квартир из-за потопа

Инцидент произошёл в доме № 30 по улице Каширина. Жители уже давно жалуются на старые коммуникации.
— Поток воды такой, что прошибает полы и потолки буквально насквозь, затапливая все квартиры сверху до низа. Трубы не выдержали в верхней квартире, в которой сейчас никто не проживает. В итоге залило комнаты, проводку, потеряно имущество, семьи эвакуируются из затопленных помещений, — рассказали в ОНФ.
В военном городке очень много коммунальных проблем: перебои с отоплением, дырявые крыши, регулярное отсутствие горячей воды. Часть квартир в домах принадлежит Минобороны России. Общественники считают, что муниципальным властям в одиночку справиться с трудностями невозможно. Они обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой взять ситуацию на личный контроль.
В этом году земли и инфраструктуру военного городка передали в собственность муниципалитета. У властей появилась возможность приступить к решению накопленных проблем. За этот период удалось подготовить к зиме котельную, отремонтировать самые проблемные участки теплосетей и кровли, залатать межпанельные швы и не только.