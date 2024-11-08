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Студентку в Хабаровске наказали за взятку преподавателю

Краснофлотский районный суд города Хабаровска вынес приговор 28-летней жительнице Амурской области.

Источник: AmurMedia

Она признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (взятка должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В суде установлено, что в июне 2019 года девушка, будучи студенткой Дальневосточного государственного университета путей сообщения, дала взятку научному руководителю за выполнение части выпускной работы — графических чертежей, расчетов и пояснительной записки.

Как сообщают в Дальневосточной транспортной прокуратуре, «помощь» преподавателя она оценила в 65 тысяч рублей и перевела деньги ему на карту.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры, приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении взяткополучателя расследование уголовного дела не завершено.