Студентку в Хабаровске наказали за взятку преподавателю

Она признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (взятка должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
В суде установлено, что в июне 2019 года девушка, будучи студенткой Дальневосточного государственного университета путей сообщения, дала взятку научному руководителю за выполнение части выпускной работы — графических чертежей, расчетов и пояснительной записки.
Как сообщают в Дальневосточной транспортной прокуратуре, «помощь» преподавателя она оценила в 65 тысяч рублей и перевела деньги ему на карту.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры, приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
В отношении взяткополучателя расследование уголовного дела не завершено.