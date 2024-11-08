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155 человек экстренно эвакуировали из шахты Qarmet

Оперативные действия сотрудников предприятия позволили безопасно вывести всех рабочих на поверхность, восстановление работы шахты продолжается.

Источник: EL.kz

7 ноября в 20:29 на Центральную диспетчерскую шахты «Абайская» поступило уведомление об отключении электроэнергии, сообщает El.kz.

Причиной сбоя стало аварийное отключение трансформатора № 9 компании ТОО «Караганда Жарык».

Сразу после отключения персонал предприятия незамедлительно активировал план эвакуации. Все 155 работников смены были оперативно и безопасно выведены на поверхность. Службы предприятия сработали чётко и в соответствии с установленными алгоритмами.

На данный момент подача электроэнергии на шахту полностью восстановлена, а специалисты предприятия проводят тщательный анализ произошедшего. Шахта готовится к безопасному возобновлению производственных процессов.