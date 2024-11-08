155 человек экстренно эвакуировали из шахты Qarmet

7 ноября в 20:29 на Центральную диспетчерскую шахты «Абайская» поступило уведомление об отключении электроэнергии, сообщает El.kz.
Причиной сбоя стало аварийное отключение трансформатора № 9 компании ТОО «Караганда Жарык».
Сразу после отключения персонал предприятия незамедлительно активировал план эвакуации. Все 155 работников смены были оперативно и безопасно выведены на поверхность. Службы предприятия сработали чётко и в соответствии с установленными алгоритмами.
На данный момент подача электроэнергии на шахту полностью восстановлена, а специалисты предприятия проводят тщательный анализ произошедшего. Шахта готовится к безопасному возобновлению производственных процессов.