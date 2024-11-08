С начала года в Красноярском крае задержали 62 курьера мошенников

С начала года в Красноярском крае задержано 62 курьера мошенников. Они совершили 169 преступлений. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.
На данный момент в суд направлено 129 уголовных дел. По всем же преступлениям, связанным с телефонными интернет-мошенничествами, в суде с квалификацией «совершено в составе организованной группы» находятся 592 дела.
Полиция с руководством и сотрудниками банков вместе реагируют на случаи подозрительного снятия и перевода денег.
Также, если стало известно, что в каком-то городе работает курьер мошенников, полицейские берут под охрану банкоматы. Это необходимо для пресечения преступления, задержания пособников мошенников и предотвращения перевода денег.